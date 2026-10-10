Определили обладателя "Золотого мяча" 2026 года –, когда вручат награду
Судьба главного футбольного приза уже решена. Все голоса в гонке за "Золотой мяч" поданы и подсчитаны.
Имена победителей всех номинаций премии "Золотой мяч" уже известны. Правда, пока только организаторам, сообщил аккаунт Winna F.C. в социальной сети Х.
Что известно о "Золотом мяче-2026"
По информации источника, недавно свои голоса отдали журналисты, которые и определяли судьбу премии.
Победитель "Золотого мяча" 2026 года уже определен,
– говорится в сообщении.
Отметим, что организаторы не будут публично объявлять о победителях до того момента, когда в английской столице состоится церемония вручения.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин поделился своими мыслями о лучшем футболисте. По словам голкипера, победить его товарищ по команде Килиан Мбаппе.
Что известно о "Золотом мяче-2026"
Недавно также вингер Барселоны Рафинья отметил, что считает своего одноклубника Ламина Ямаля тем, кто должен получить главную футбольную индивидуальную награду.
Ни один представитель Украины не попал в финальную 30-ку претендентов.
В современном формате победителя "Золотого мяча" определяют по итогам голосования представителей мировых футбольных СМИ. Напомним, что официальная церемония вручения главной индивидуальной награды состоится 26 октября в Лондоне, а не в Париже, как обычно.
Таким образом организаторы хотят почтить память первого обладателя награды англичанина Стэнли Метюза, получившего приз 70 лет назад.