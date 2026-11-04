"Це не просто дно": відомий тенісист відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці

Сутички у Петропавлівській Борщагівці сколихнули все українське суспільство. На скандал реагують і відомі спортсмени, серед яких колишній тенісист Сергій Стаховський.

Захисник України, який служив у лавах Національної гвардії та Центру спеціальних операцій СБУ, прокоментував ситуацію у своєму інстаграмі.

Коментар Стаховського про події у Петропавлівській Борщагівці

Колишній гравець топ-40 світового тенісного рейтингу висловив обурення поведінкою учасників сутичок, які дозволили собі образливі висловлювання на адресу командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Кричати щось там бойовому офіцеру, який пройшов пекло, Герою України – це не просто дно. Це зневага до всіх військових, які щодня гинуть за те, щоб у нас всіх був шанс на нормальне життя,

– написав Стаховський.

Екстенісист нагадав, що такі дії можуть закінчитися для порушників "як мінімум статтею, а в найгіршому випадку тілесними ушкодженнями, несумісними з життям".

Сергій Стаховський у Силах оборони

Попри наявність підстав для звільнення з військової служби, Сергій Стаховський практично зі старту повномасштабного вторгнення став на захист своєї держави, приїхавши для цього із Лондона і завершивши професійну кар'єру.

Спершу Стаховський служив у складі Нацгвардії, проте останні два роки виконував завдання у Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України.

10 вересня Стаховський демобілізувався після чотирьох років, проведених у війську.