"Это не просто дно": известный теннисист отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке

Защитник Украины, служивший в рядах Национальной гвардии и Центра специальных операций СБУ, прокомментировал ситуацию в своем Instagram.

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Комментарий Стаховского о событиях в Петропавловской Борщаговке

Бывший игрок топ-40 мирового теннисного рейтинга выразил возмущение поведением участников столкновений, которые позволили себе оскорбительные высказывания в адрес командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

Кричать что-то там боевому офицеру, прошедшему через ад, Герою Украины – это не просто дно. Это пренебрежение ко всем военным, которые ежедневно гибнут за то, чтобы у нас всех был шанс на нормальную жизнь– написал Стаховский.

Экс-теннисист напомнил, что такие действия могут обернуться для нарушителей "как минимум статьей, а в худшем случае – телесными повреждениями, несовместимыми с жизнью".

Сергей Стаховский в Силах обороны

Несмотря на наличие оснований для увольнения с военной службы, Сергей Стаховский практически с самого начала полномасштабного вторжения встал на защиту своего государства, приехав для этого из Лондона и завершив профессиональную карьеру.

Сначала Стаховский служил в составе Национальной гвардии, однако последние два года выполнял задачи в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины.

10 сентября Стаховский демобилизовался после четырех лет, проведенных в армии.