Помилково зняли з гонки: російського лижника епічно пошили в дурні у Фінляндії

Російського лижника Сергія Волкова дискваліфікували на турнірі у Фінляндії, а згодом судді визнали, що помилилися. Втім, виправляти власний прокол організатори не стали.

Історія сталася під час передсезонного турніру в Муоніо, де росіяни вперше за тривалий час отримали можливість виступати на міжнародному рівні в нейтральному статусі. Однак повернення до змагань для представника країни-агресора вийшло не таким, як він собі уявляв, передає 24 Канал.

Росіянина позбавили півфіналу, а потім перепросили

У чвертьфіналі спринту класичним стилем Волков фінішував другим у своєму забігу. Однак судді вирішили, що росіянин створив перешкоду одному із суперників, і дискваліфікували його. До півфіналу спортсмен не потрапив.

Згодом ситуація набула ще більш цікавого характеру. Після перегляду епізоду члени журі визнали, що припустилися помилки, та навіть перепросили лижника. Проте результати вирішили не змінювати.

Росіянин зізнався, що був дуже засмучений таким розвитком подій.

Очевидно, що мене це засмутило. Я навіть організаторам сказав: це мій перший міжнародний старт за п'ять років, і ви так чините зі мною. Як так можна?,

– передає слова лижника Sport24.

Організатори побажали росіянину перемог у наступних гонках

Волков розповів, що організатори багаторазово перепрошували за суддівську помилку. Однак на той момент півфінал уже розпочався, тому повернути спортсмена до боротьби було практично неможливо.

Зрештою сторони розійшлися на побажаннях росіянину перемог у наступних гонках. Сам лижник запевнив, що загалом почувається комфортно на змаганнях, а інші спортсмени вітають його з поверненням.

Переможцем спринту в Муоніо став норвежець Ерік Валнес. Срібло здобув австрієць Беньямін Мозер, а бронзу – фін Ніілло Мойланен.

До слова, повернення російських лижників на міжнародну арену супроводжується скандалами. Головна зірка тамтешньої збірної Олександр Большунов не отримав допуску від FIS. Раніше він навіть звільнився з російської армії, щоб повернутися до змагань у нейтральному статусі.

Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін назвав бойкот росіян у міжнародному спорті "порушенням права".