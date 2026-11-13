Ошибочно сняли с гонки: российского лыжника эпично выставили дураком в Финляндии

Инцидент произошел во время предсезонного турнира в Муонио, где россияне впервые за долгое время получили возможность выступить на международном уровне в нейтральном статусе. Однако возвращение к соревнованиям для представителя страны-агрессора сложилось не таким, как он себе представлял, передает 24 Канал.

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Россиянина лишили полуфинала, а затем извинились

В четвертьфинале спринта классическим стилем Волков финишировал вторым в своем забеге. Однако судьи решили, что россиянин создал препятствие одному из соперников, и дисквалифицировали его. В полуфинал спортсмен не попал.

Впоследствии ситуация приобрела еще более интересный оборот. После просмотра эпизода члены жюри признали, что допустили ошибку, и даже извинились перед лыжником. Однако результаты решили не менять.

Россиянин признался, что был очень расстроен таким развитием событий.

Конечно, меня это огорчило. Я даже организаторам сказал: это мой первый международный старт за пять лет, и вы так со мной поступаете. Как так можно?– передает слова лыжника Sport24.

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Организаторы пожелали россиянину побед в следующих гонках

Волков рассказал, что организаторы многократно извинялись за судейскую ошибку. Однако к тому моменту полуфинал уже начался, поэтому вернуть спортсмена в борьбу было практически невозможно.

В итоге стороны расстались, пожелав россиянину побед в следующих гонках. Сам лыжник заверил, что в целом чувствует себя комфортно на соревнованиях, а другие спортсмены приветствуют его с возвращением.

Победителем спринта в Муонио стал норвежец Эрик Валнес. Серебро завоевал австриец Беньямин Мозер, а бронзу – финн Ниилло Мойланен.

К слову, возвращение российских лыжников на международную арену сопровождается скандалами. Главная звезда той сборной Александр Большунов не получил допуска от FIS. Ранее он даже демобилизовался из российской армии, чтобы вернуться к соревнованиям в нейтральном статусе.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин назвал бойкот россиян в международном спорте "нарушением права".