Трехкратный олимпийский чемпион пытается получить возможность вновь выступать на международных соревнованиях. По словам старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавка, спортсмен выполнил одно из условий для получения нейтрального статуса, сообщает 24 Канал.

Что сделал Большунов ради допуска

Тренер сообщил, что Большунов уволился из российской армии. По словам наставника, это позволило лыжнику выполнить одно из требований Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) для получения нейтрального статуса.

По информации российского издания Sport24, Бородавко считает, что после такого шага вероятность допуска титулованного спортсмена к международным соревнованиям в 2026 году возросла.

В сентябре FIS разрешила российским и белорусским спортсменам претендовать на участие в соревнованиях под эгидой организации в сезоне 2026/2027 при условии получения нейтрального статуса. Часть лыжников уже получила соответствующий допуск.

В то же время увольнение из армии само по себе не гарантирует Большунову положительного решения. Окончательное решение зависит от оценки соответствия спортсмена всем критериям федерации.

Большунов поддержал войну против Украины

Перспектива возвращения российского лыжника на международную арену вызывает особое внимание, учитывая его предыдущие действия. В марте 2022 года Большунов принял участие в митинге на стадионе "Лужники" в Москве в поддержку российских военных действий против Украины.

После этого немецкий производитель перчаток и шведская компания SkiGo, специализирующаяся на лыжном инвентаре, расторгли контракты с российским спортсменом.

Также ранее российские пропагандисты сообщали об уничтожение дома родителей Большунова вблизи украинской границы и обвиняли в этом Вооруженные силы Украины.