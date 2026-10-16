Триразовий олімпійський чемпіон намагається отримати можливість знову виступати на світових змаганнях. За словами старшого тренера збірної Росії з лижних гонок Юрія Бородавка, спортсмен виконав одну з умов для здобуття нейтрального статусу, передає 24 Канал.

Що зробив Большунов заради допуску

Тренер повідомив, що Большунов звільнився з російської армії. За словами наставника, це дозволило лижнику виконати одну з вимог Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS) для отримання нейтрального статусу.

За інформацією російського видання Sport24, Бородавко вважає, що після такого кроку ймовірність допуску титулованого спортсмена до міжнародних змагань у 2026 році зросла.

У вересні FIS дозволила російським і білоруським спортсменам претендувати на участь у змаганнях під егідою організації в сезоні-2026/2027 за умови отримання нейтрального статусу. Частина лижників уже отримала відповідний допуск.

Водночас звільнення з армії саме по собі не гарантує Большунову позитивного рішення. Остаточне рішення залежить від оцінки відповідності спортсмена всім критеріям федерації.

Большунов підтримав війну проти України

Перспектива повернення російського лижника на міжнародну арену викликає особливу увагу з огляду на його попередні дії. У березні 2022 року Большунов узяв участь у мітингу на стадіоні "Лужники" в Москві на підтримку російських військових дій проти України.

Після цього німецький виробник рукавичок і шведська компанія SkiGo, яка спеціалізується на лижному інвентарі, розірвали контракти з російським спортсменом.

Також раніше російські пропагандисти повідомляли про знищення будинку батьків Большунова поблизу українського кордону та звинувачували в цьому Збройні сили України.