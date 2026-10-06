"За що мені вибачатись": наставник Португалії різко відреагував на чергове питання про Роналду
Головний тренер збірної Португалії вчергове мусив відповідати на запитання про Кріштіану Роналду. Цього разу після ще однієї перемоги над збірною Норвегії.
Після матчу 4 туру Ліги націй між збірними Португалії та Норвегії одне з запитань до Жорже Жезуша на пресконференції стосувалось Кріштіану Роналду. Слова коуча наводить португальське видання A Bola.
Як Жезуш відповів на запитання про Роналду
Наставник збірної Португалії відповів, що він ні перед ким не вибачається. Проблема, через яку все сталось, полягала в тому, що футболіст розминався.
Я беру на себе відповідальність за рішення та за те, що сталось. Однак перед ким і за що мені вибачатись,
– жорстко пояснив Жорже Жезуш.
Він додав, що ніякого приводу, аби просити вибачення він не створював. Конфлікт у цій ситуації точно походить не від нього.
Що відомо про демарш Роналду
Роналду влаштував скандал у збірній Португалії після того, як Жорже Жезуш не випустив його на поле в матчі 2 туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Пізніше на пресконференції перед поєдинком зі збірною Данії коуч заявив, що не обіцяє Роналду місце в складі.
Власне після цього Кріштіану зібрав речі та поїхав із табору збірної. Окремі португальські ЗМІ навіть писали, що футболіст за це отримає дискваліфікацію зі збірної. А інші повідомляли, що причиною демаршу Роналду зі збірної є ще й те, що до юнацької команди Португалії не викликали сина Кріштіану.
А ще пізніше з'явились чутки, що Жезуш викличе гравця на листопадові матчі збірної. І нібито про це знає і сам футболіст. Сам коуч заявив, якщо Роналду буде в належній формі та погодиться приїхати в збірну, то обов'язково отримає виклик, попри їхній нинішній конфлікт.
Цікаво, що на захист гравця стали навіть в уряді Португалії. Міністр економіки країни заявив, що Роналду це бренд, який не можна втратити.
Як збірна Португалії грала без Роналду
Результати збірної Португалії без Роналду в складі не погіршились. У вереснево-жовтневому циклі піренейці здобули 4 перемоги в 4 матчах.
Зокрема, вже після демаршу Кріштіану португальці обіграли Данію з рахунком 4:2. А в заключному протистоянні циклу вдома португальці перемогли збірну Норвегії з рахунком 2:1.