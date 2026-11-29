Скандал стався в першій лізі України. Матч Інгульця проти Олександрії не дограли через те, що президент петрівського клубу запідозрив свою команду в нечесній грі.

На ситуацію відреагували в ПФЛ. Президент організації Олександр Каденко в інтерв'ю виданню UA–Футбол розповів, що буде очікувати на цей матч.

Що розповів Каденко про підозрілий матч Інгулець – Олександрія

Каденко зазначив, шо команда Інгулець пішла з поля просто посеред матчу. Матеріали щодо цього вже надійшли в ПФЛ, тож далі організація буде передавати їх у контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. Щоправда, Каденко на сто відсотків пояснити рішення Інгульця не може.

Ми документи отримали. Ми передамо їх у відповідні органи – КДК, Комітет етики та чесної гри, якщо потрібно буде надалі,

– зауважив президент ПФЛ.

Він додав, що президент Інгульця Олександр Поворознюк телефонував йому та сказав, що буде знімати команду, бо є підозри. За словами Каденка, заборонити цього менеджеру функціонер не може, адже це право Поворознюка.

Чому Поворознюк забрав Інгулець із поля в матчі проти Олександрії

Президент Інгульця Олександр Поворознюк забрав свою команду з поля в матчі проти Олександрії, коли та поступалась із рахунком 0:5. Інцидент стався на 83 хвилині зустрічі.

Поворознюк наголосив, що під час гри отримував повідомлення від людей, які звертали увагу на підозрілу активність у букмекерських конторах. Ставки на тотал різко зросли, а його почали запитувати, чи причетний клуб до можливих маніпуляцій.