Олександр Поворознюк забрав Інгулець із поля / Фото з фейсбука Олександра Поворознюка
Скандал стався в першій лізі України. Матч Інгульця проти Олександрії не дограли через те, що президент петрівського клубу запідозрив свою команду в нечесній грі.
На ситуацію відреагували в ПФЛ. Президент організації Олександр Каденко в інтерв'ю виданню UA–Футбол розповів, що буде очікувати на цей матч.
Що розповів Каденко про підозрілий матч Інгулець – Олександрія
Каденко зазначив, шо команда Інгулець пішла з поля просто посеред матчу. Матеріали щодо цього вже надійшли в ПФЛ, тож далі організація буде передавати їх у контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. Щоправда, Каденко на сто відсотків пояснити рішення Інгульця не може.
Ми документи отримали. Ми передамо їх у відповідні органи – КДК, Комітет етики та чесної гри, якщо потрібно буде надалі
Він додав, що президент Інгульця Олександр Поворознюк телефонував йому та сказав, що буде знімати команду, бо є підозри. За словами Каденка, заборонити цього менеджеру функціонер не може, адже це право Поворознюка.
Чому Поворознюк забрав Інгулець із поля в матчі проти Олександрії
Президент Інгульця Олександр Поворознюк забрав свою команду з поля в матчі проти Олександрії, коли та поступалась із рахунком 0:5. Інцидент стався на 83 хвилині зустрічі.
Поворознюк наголосив, що під час гри отримував повідомлення від людей, які звертали увагу на підозрілу активність у букмекерських конторах. Ставки на тотал різко зросли, а його почали запитувати, чи причетний клуб до можливих маніпуляцій.
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