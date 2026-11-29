В ПФЛ отреагировали на сложившуюся ситуацию. Президент организации Александр Каденко в интервью изданию UA–Футбол рассказал, что будет ожидать на этот матч.

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Что рассказал Каденко о подозрительном матче Ингулец – Александрия

Каденко отметил, что команда Ингулец ушла с поля прямо посреди матча. Материалы по этому поводу уже поступили в ПФЛ, поэтому далее организация будет передавать их в контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Правда, Каденко не может на сто процентов объяснить решение Ингульца.

Мы получили документы. Мы передадим их в соответствующие органы – КДК, Комитет по этике и честной игре, если это понадобится в дальнейшем– отметил президент ПФЛ.

Он добавил, что президент Ингульца Александр Поворознюк звонил ему и сказал, что будет снимать команду из-за подозрений. По словам Каденко, запретить это менеджеру функционер не может, ведь это право Поворознюка.

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Почему Поворознюк взял Ингулец с поля в матче против Александрии

Президент Ингульца Александр Поворознюк взял свою команду с поля в матче против Александрии, когда его команда уступала со счетом 0:5. Инцидент произошел на 83-й минуте встречи.

Поворознюк подчеркнул, что во время игры получал сообщения от людей, которые обращали внимание на подозрительную активность в букмекерских конторах. Ставки на тотал резко выросли, а его начали спрашивать, причастен ли клуб к возможным манипуляциям.