Циганик звинуватив Мальдеру у злочині: що обурило журналіста у матчі проти Північної Ірландії

Ігор Циганик висловився про тактичні підходи головного тренера збірної України Андреа Мальдери у матчі третього туру Ліги націй. Дещо журналіста сильно обурило.

Центральний захисник Ілля Забарний провів на полі усі 90 хвилин. У власному ютуб-каналі Ігор Циганик розкритикував одну з ролей футболіста у цьому матчів.

Що сказав Циганик про Мальдеру та Забарного

У третьому турі Ліги націй Україна у номінально домашньому поєдинку поступилась Північній Ірландії (0:3).

Циганик зазначив, що 24-річний футболіст під час цього протистояння виконував не властиву для себе функцію.

Ставити Забарного кидати аути – це злочин, тому що він ніколи не кидав аути. Це не питання в тому, чи правильно, чи неправильно він кидає аути. Це не його функція,

– сказав журналіст.

Зауважимо, що поєдинок третього туру Ліги націй став для Іллі Забарного 60-м у складі національної команди.

Україна – Угорщина у Лізі націй: що відомо

Наступний матч збірної України відбудеться у понеділок, 5 жовтня. Номінально домашня для українців зустріч проти Угорщини розпочнеться о 21:45 за київським часом.

"Синьо-жовті" вже зустрічалися з угорцями у цьому розіграші. У виїзному поєдинку команда Мальдери здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у тій грі забив Данило Сікан.

Після перемоги над угорцями Україна зіграла внічию з Грузією – 0:0. У третьому турі наші земляки зазнали розгромної поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3.