Україна – Угорщина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У понеділок, 5 жовтня, Україна та Угорщина вдруге зустрінуться у новому сезоні Ліги націй УЄФА. Цього разу поєдинок формально відбудеться на полі української збірної.

Цей поєдинок також приймає словацький стадіон імені Антона Малатинського в Трнаві. Стартовий свисток від хорватського арбітра Ігора Паяца пролунає о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Україна – Угорщина онлайн матчу

Збірні України й Угорщини грають у другому за силою дивізіоні В в групі 2. Наразі в команд рівна кількість очок, але українці випереджають опонентів завдяки перемозі в 1 турі. У вересні в Будапешті підопічні Андреа Мальдери перемогли з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана після передачі Георгія Судакова. Обидва, на жаль, не зіграють у прийдешньому матчі.

У 2 турі українці зіграли внічию в Тбілісі зі збірною Грузії. Щоправда слід відзначити, що в тій зустрічі наставник національної команди зробив 10 замін у стартовому складі.

А от після того Україна несподівано провалилась у матчі проти Північної Ірландії. У Трнаві 2 жовтня "синьо-жовті" програли британцям із рахунком 0:3. Це найбільша поразка в історії нашої команди в офіційних матчах.

Слід відзначити, що зустріч у вересні в Будапешті стала першою офіційною очною для збірних України й Угорщини. Перед тим команди зіграли між собою 2 спаринги в далекому 1992 році. Саме з угорцями наша збірна провела свій перший матч в історії. В Ужгороді українці програли з рахунком 1:3. Пізніше українці програли угорцям 1:2.

Зазначимо, що пряму трансляцію матчу 5 жовтня можна дивитись на медіасервісі MEGOGO. У безкоштовному доступі поєдинок покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ", який є в Т2 та в кабельних мережах.

Арбітром поєдинку буде 41-річний хорват Ігор Паяц. Він уже раніше перетинався з українськими командами. Зокрема, працював на матчі Кривбаса у кваліфікації до Ліги конференцій. А ще на матчі молодіжної збірної України, яка приймала Північну Ірландію на "Оболонь-Арені".