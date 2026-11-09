Легендарний Вейн Гретцкі відреагував на те, що росію не допустили до чемпіонату світу
Легендарний канадський тенісист Вейн Гретцкі підтримав рішення керівництва своєї країни не допускати росіян до світової першості. Він висловив солідарність з Марком Карні.
Гретцкі, який 4 рази вигравав Кубок Стенлі, не хоче бачити Росію U-20 на молодіжному чемпіонаті світу у Канаді. Слова колишнього спортсмена наводить ресурс tsn.ca.
Яка позиція Гретцкі щодо Росії
За словами 65-річного хокеїста, він сххвалює позицію прем’єр-міністра країни Марка Карні, який заявив, що представники країн-агресорок не зможуть виступити у Канаді.
Я розумію і підтримую цю позицію. Думаю, чимало канадських хокеїстів і звичайних громадян нашої країни також погоджуються з таким рішенням,
– заявив Гретцкі.
Зазначимо, що 3 листопада очільник канадського уряду публічно повідомив про намір недопуску росіян та білорусів у країну.
Для реалізації цього плану у країні-господарці майбутнього молодіжного чемпіонату світу планують реалізувати правові механізми, які завадять гравцям з Росії та Білорусі отримати канадські візи.
Чому російські хокеїсти повернулися на міжнародну арену
У п'ятницю, 30 жовтня, спортивний арбітраж у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях.
У медіа IIHF офіційно відреагувала на рішення CAS, висловивши розчарування та наполягаючи на тому, що відсторонення росіян слугувало гарантією безпеки для всіх учасників змагань і принципу збереження цілісності спорту.
Молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться у містах Едмонтон та Ред-дір з 26-го грудня по 5 січня 2027 року. Раніше низка збірних відмовилась грати там проти Росії.