Легендарный Уэйн Гретцки отреагировал на то, что Россию не допустили к чемпионату мира

Гретцки, четырежды выигравший Кубок Стэнли, не хочет видеть сборную России U-20 на юношеском чемпионате мира в Канаде. Слова бывшего спортсмена приводит сайт tsn.ca.

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Какова позиция Гретцки в отношении России

По словам 65-летнего хоккеиста, он одобряет позицию премьер-министра страны Марка Карни, который заявил, что представители стран-агрессоров не смогут выступить в Канаде.

Я понимаю и поддерживаю эту позицию. Думаю, многие канадские хоккеисты и обычные граждане нашей страны также согласны с таким решением– заявил Гретцки.

Отметим, что 3 ноября глава канадского правительства публично сообщил о намерении не допускать россиян и белорусов в страну.

Для реализации этого плана в стране-хозяйке предстоящего юношеского чемпионата мира планируется ввести правовые механизмы, которые помешают игрокам из России и Беларуси получить канадские визы.

Почему российские хоккеисты вернулись на международную арену

В пятницу, 30 октября, спортивный арбитраж в Лозанне отменила запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях.

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В СМИ IIHF официально отреагировала на решение CAS, выразив разочарование и настаивая на том, что отстранение россиян служило гарантией безопасности для всех участников соревнований и принципа сохранения целостности спорта.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января 2027 года. Ранее ряд сборных отказалась играть там против России.