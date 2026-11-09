Легендарний Вейн Гретцкі відреагував на те, що росію не допустили до чемпіонату світу

Гретцкі, який 4 рази вигравав Кубок Стенлі, не хоче бачити Росію U-20 на молодіжному чемпіонаті світу у Канаді. Слова колишнього спортсмена наводить ресурс tsn.ca.

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Яка позиція Гретцкі щодо Росії

За словами 65-річного хокеїста, він сххвалює позицію прем’єр-міністра країни Марка Карні, який заявив, що представники країн-агресорок не зможуть виступити у Канаді.

Я розумію і підтримую цю позицію. Думаю, чимало канадських хокеїстів і звичайних громадян нашої країни також погоджуються з таким рішенням– заявив Гретцкі.

Зазначимо, що 3 листопада очільник канадського уряду публічно повідомив про намір недопуску росіян та білорусів у країну.

Для реалізації цього плану у країні-господарці майбутнього молодіжного чемпіонату світу планують реалізувати правові механізми, які завадять гравцям з Росії та Білорусі отримати канадські візи.

Чому російські хокеїсти повернулися на міжнародну арену

У п'ятницю, 30 жовтня, спортивний арбітраж у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях.

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У медіа IIHF офіційно відреагувала на рішення CAS, висловивши розчарування та наполягаючи на тому, що відсторонення росіян слугувало гарантією безпеки для всіх учасників змагань і принципу збереження цілісності спорту.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться у містах Едмонтон та Ред-дір з 26-го грудня по 5 січня 2027 року. Раніше низка збірних відмовилась грати там проти Росії.