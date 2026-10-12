Заміна для Мальдери готова: інсайдер назвав 2 головних кандидатів на посаду наставника збірної

Після не дуже вдалого виступу збірної України в Лізі націй без роботи може залишитись нинішній коуч національної команди Андреа Мальдера. І для нього вже нібито підготували заміну.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За його словами, УАФ має 2 українських кандидатів на заміну італійському фахівцю.

Хто може замінити Мальдеру

Як зазначає Ігор Бурбас, кандидатом номер 1 на заміну Андреа Мальдері є нинішній коуч збірної України U-19 Олег Лужний. Щоправда, він лише на початку вересня очолив юніорську збірну України.

Кандидатом номер 2, за версією Бурбаса, є Мирон Маркевич. Відомо, що його розглядали на посаду коуча національної команди ще навесні, коли в підсумку затвердили саме Мальдеру. У разі відставки італійського фахівця УАФ вийде з пропозиціями саме до цих 2 українських тренерів.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич уже очолював збірну України у 2010 році. Тоді він провів на чолі "синьо-жовтих" 4 матчі, у яких здобув 3 перемоги й 1 нічию. Тоді він поєднував роботу в збірній із роботою в "Металісті". Однак у підсумку залишив національну збірну через конфлікт між президентом харківського клубу Олександром Ярославським та тодішнім очільником ФФУ Григорієм Суркісом.

Як Україна почала виступи в Лізі націй 2026/27

Україна провела 4 матчі в Лізі націй 2026/27. Перший офіційний матч Андреа Мальдери на чолі національної команди склався дуже вдало. Українці на виїзді обіграли Угорщину з рахунком 1:0 завдяки голу Сікана.

У наступному матчі коуч зробив 10 замін у стартовому складі, й Україна в Тбілісі зіграла внічию зі збірною Грузії, що загалом теж сприймалось як позитивний результат.

А ось потім стався повний провал у грі з Північною Ірландією. У номінальному домашньому поєдинку в словацькій Трнаві підопічні Андреа Мальдери поступились британцям із розгромним рахунком 0:3.

Виправляти ситуацію в групі вони мали в заключному матчі вереснево-жовтневого циклу проти Угорщини. Утім пропустили першими. А після того, як Роман Яремчук на 83-й хвилині зрівняв рахунок, нічию не втримали та зазнали поразки з рахунком 1:2.

До слова, результати в Лізі націй прямо впливають на майбутню кваліфікацію до Євро-2028. Якщо збірна України посяде місце в групі нижче другого, то потрапить у третій кошик жеребкування відбору на чемпіонат Європи. А це означає, що українці можуть отримати двох складних суперників у кваліфікації та не пройти на чемпіонат континенту.