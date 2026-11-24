27 листопада новий сезон стартує у скелетоні, де Україну на найвищому рівні вже багато років представляє Владислав Гераскевич. Спортсмен, відомий принциповістю під час Олімпіади-2026, мав нагоду поспілкуватися з Президентом Володимиром Зеленським.

В інтерв'ю glavcom.ua Гераскевич поділився враженнями від зустрічі з главою держави, а також розповів про роботу з протидії впливу Росії на спорт.

Зустріч Гераскевича із Зеленським

Скелетоніст відзначив, що Президент добре орієнтується в подіях спорту. Показовим для Владислава Гераскевича став момент зі спілкування з очільником держави, коли той подякував його батькові Михайлу Гераскевичу за залученість до тренерського штабу Invictus Games – "Ігор нескорених", змагань для ветеранів бойових дій. Тренер саме займався у Канаді з нашими представниками у скелетоні.

Санкції проти росіян у спорті

За словами Владислава, питання боротьби з російським впливом у спорті вони порушували під час розмови з командою Президента. Гераскевичу здалося, що для оточення глави держави це була "досить нова тема".

Досі, на превеликий жаль, ми не бачимо системної роботи в цьому напрямку. У нас ще досі є великі проблеми з санкціями проти російських спортивних діячів,

– заявив український олімпієць.

Гераскевич поділився бажанням налагодити систему відсторонення російських спортсменів від змагань, щоб ефективніше боротися з поверненням представників країни-агресора на міжнародний рівень.