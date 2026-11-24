В интервью glavcom.ua Гераскевич поделился впечатлениями от встречи с главой государства, а также рассказал о работе по противодействию влиянию России на спорт.

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Встреча Гераскевича с Зеленским

Скелетонист отметил, что Президент хорошо ориентируется в событиях спорта. Показательным для Владислава Гераскевича стал момент общения с главой государства, когда тот поблагодарил его отца Михаила Гераскевича за участие в тренерском штабе Invictus Games – "Игр непокоренных", соревнований для ветеранов боевых действий. Тренер как раз работал в Канаде с нашими представителями в скелетоне.

Санкции против россиян в спорте

По словам Владислава, вопрос борьбы с российским влиянием в спорте они поднимали во время беседы с командой Президента. Гераскевичу показалось, что для окружения главы государства это была "довольно новая тема".

До сих пор, к большому сожалению, мы не видим системной работы в этом направлении. У нас до сих пор есть большие проблемы с санкциями против российских спортивных деятелей– заявил украинский олимпиец.

Гераскевич выразил желание наладить систему отстранения российских спортсменов от соревнований, чтобы эффективнее бороться с возвращением представителей страны-агрессора на международный уровень.