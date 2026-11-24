Владислав Гераскевич / Фото Getty Images
27 листопада новий сезон стартує у скелетоні, де Україну на найвищому рівні вже багато років представляє Владислав Гераскевич. Спортсмен, відомий принциповістю під час Олімпіади-2026, мав нагоду поспілкуватися з Президентом Володимиром Зеленським.
В інтерв'ю glavcom.ua Гераскевич поділився враженнями від зустрічі з главою держави, а також розповів про роботу з протидії впливу Росії на спорт.
Зустріч Гераскевича із Зеленським
Скелетоніст відзначив, що Президент добре орієнтується в подіях спорту. Показовим для Владислава Гераскевича став момент зі спілкування з очільником держави, коли той подякував його батькові Михайлу Гераскевичу за залученість до тренерського штабу Invictus Games – "Ігор нескорених", змагань для ветеранів бойових дій. Тренер саме займався у Канаді з нашими представниками у скелетоні.
Санкції проти росіян у спорті
За словами Владислава, питання боротьби з російським впливом у спорті вони порушували під час розмови з командою Президента. Гераскевичу здалося, що для оточення глави держави це була "досить нова тема".
Досі, на превеликий жаль, ми не бачимо системної роботи в цьому напрямку. У нас ще досі є великі проблеми з санкціями проти російських спортивних діячів
Гераскевич поділився бажанням налагодити систему відсторонення російських спортсменів від змагань, щоб ефективніше боротися з поверненням представників країни-агресора на міжнародний рівень.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter