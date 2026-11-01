"Інтерес тільки зростає": агент українського тренера заінтригував новинами про Динамо

Після звільнення Ігоря Костюка з посади головного тренера Динамо, команду з приставкою в. о. очолив Мацей Кендзьорек. Утім агент ще одного українського фахівця Владислава Лупашка відповів, чи виходили кияни на контакт із його клієнтом.

Про це агент Владислава Лупашка Олег Авдиш розповів в інтерв'ю "Українському футболу". Чутки щодо того, що Динамо цікавиться саме цим українським коучем ходили ще під час того, як Костюк працював у столичному клубі.

Що Авдиш сказав про інтерес Динамо до Лупашка

Авдиш розповів, що Лупашко нині щасливий у Лехії. Він цінує довіру керівництва, а клуб зі свого боку цінує роботу Владислава та його тренерського штабу.

У Лупашка трирічний контракт, тому якщо інші клуби зацікавлені в його послугах, то перш за все мають звертатить до Лехії. Наразі підтвердити офіційні перемовини чи консультації з Динамо ми не можемо,

– зазначив агент.

Він додав, якщо Динамо все ж вийде на клуб і на Лупашка з офіційною пропозицією, то його відповідь залежатиме від того, на якому етапі кар'єри перебуватиме Владислав. Однозначну відповідь наперед дати складно. Наразі Лупашко повністю пов'язує своє життя з Лехією. Він отримує задоволення від роботи з цим клубом і зосереджений на спільних цілях.

Чи розглядає Лупашко повернення в Україну

За словами Авдиша, вони мають чітку стратегію розвитку кар'єри Владислава. На цьому етапі вони розглядають тільки роботу за кордоном.

Найближча мета – вийти з Лехією до Екстракляси. А також продовжити розвиток системної та структурованої моделі гри команди,

– зауважив менеджер тренера.

Авдиш наголосив, що до Лупашка почав зростати інтерес із України після його перших успіхів у польському футболі. Утім повернення на Батьківщину вони наразі не розглядають.

Варто додати, що Динамо наразі тренує польський фахівець Мацей Кендзьорек. До його тренерського штабу вже долучились польські помічники Гжегож Войтковяк і Даніель Войташ.

Також на одному з тренувань київської команди помітили раніше не анонсованого спеціаліста з літерами "А. Р." на екіпіруванні. Знайомі з польським футболом повідомили, що це колишній тренер Радомяка Артур Ренковський.