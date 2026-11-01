"Интерес только растет": агент украинского тренера заинтриговал новостями о Динамо

Об этом агент Владислава Лупашко Олег Авдиш рассказал в интервью "Украинскому футболу". Слухи о том, что Динамо интересуется именно этим украинским тренером, ходили еще в то время, когда Костюк работал в столичном клубе.

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Что Авдиш сказал об интересе Динамо к Лупашко

Авдиш рассказал, что Лупашко сейчас счастлив в Лехии. Он ценит доверие руководства, а клуб, со своей стороны, ценит работу Владислава и его тренерского штаба.

У Лупашко трехлетний контракт, поэтому если другие клубы заинтересованы в его услугах, то в первую очередь должны обратиться в Лехию. На данный момент подтвердить официальные переговоры или консультации с Динамо мы не можем– отметил агент.

Он добавил, что если Динамо все же обратится к клубу и к Лупашко с официальным предложением, то его ответ будет зависеть от того, на каком этапе карьеры будет находиться Владислав. Однозначный ответ заранее дать сложно. Сейчас Лупашко полностью связывает свою жизнь с Лехией. Он получает удовольствие от работы с этим клубом и сосредоточен на общих целях.

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Рассматривает ли Лупашко возвращение в Украину

По словам Авдиша, у них есть четкая стратегия развития карьеры Владислава. На данном этапе они рассматривают только работу за рубежом.

Ближайшая цель – выйти с Лехией в Экстракласу. А также продолжить развитие системной и структурированной модели игры команды– отметил менеджер тренера.

Авдиш подчеркнул, что к Лупашко начал проявляться интерес со стороны Украины после его первых успехов в польском футболе. Впрочем, возвращение на Родину они пока не рассматривают.

Стоит добавить, что Динамо сейчас тренирует польский специалист Мацей Кендзерек. К его тренерскому штабу уже присоединились польские помощники Гжегож Войтковяк и Даниэль Войташ.

Также на одной из тренировок киевской команды заметили ранее неанонсированного специалиста с буквами "А. Р." на экипировке. Знакомые с польским футболом сообщили, что это бывший тренер Радомяка Артур Ренковский.