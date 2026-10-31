На тренировке Динамо неожиданно появился тренер, о котором не анонсировали в клубе

Как видно на фотографиях на официальном сайте клуба, во время тренировки перед матчем УПЛ с "Кривбассом" Кендзереку помогал тренер, о прибытии которого в Киев ранее не сообщалось.

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Кто присоединился к тренерскому штабу Динамо

После увольнения Игоря Костюка и назначения Мацея Кендзерека временным тренером поляку разрешили усилить свой штаб двумя ассистентами из его родной страны. Ими стали Гжегож Войтковяк и Даниэль Войташ.

Однако этим, как выяснилось, дело не ограничилось. На тренировке заметили молодого специалиста с инициалами "А. Р." на экипировке.

Знакомые с польским футболом болельщики определили, что это Артур Ренковский – бывший тренер "Радомяка". Странно, что медиа "Динамо" не сообщили о его работе с командой. Вероятно, контракт с поляком официально еще не подписан.

Какова ситуация в Динамо

Смена главного тренера пока радикально не улучшила ситуацию в "Динамо". Киевляне без особых шансов у уступили "Шахтеру" в Кубке, а впереди еще и "Классическое" с "горняками" в чемпионате 8 ноября.

В УПЛ "бело-синие" идут лишь на четвертой позиции, отставая от лидера, которым является "Шахтер", на 9 очков. Правда, у "Динамо" есть два матча в запасе.