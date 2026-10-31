На тренуванні Динамо раптово з'явився тренер, якого не анонсували у клубі

Як видно зі світлин на офіційному сайті клубу, під час тренування перед матчем УПЛ з Кривбасом Кендзьореку допомагав тренер, про прибуття якого у Київ раніше не повідомляли.

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Хто приєднався до тренерського штабу Динамо

Після звільнення Ігоря Костюка та призначення Мацея Кендзьорека тимчасовим тренером поляку дозволили посилити свій штаб двома асистентами з його рідної країни. Ними стали Гжегож Войтковяк і Даніель Войташ.

Проте цим, як з'ясувалося, справа не обмежилася. На тренуванні побачили молодого спеціаліста з ініціалами "А. Р." на екіпіруванні.

Знайомі з польським футболом вболівальники визначили, що це Артур Ренковський – колишній тренер Радомяка. Дивно, що медіа Динамо не повідомили про його роботу з командою. Ймовірно, контракт з поляком офіційно ще не підписали.

Яка ситуація у Динамо

Заміна головного тренера поки радикально не поліпшила ситуацію в Динамо. Кияни без особливих шансів поступилися Шахтарю у Кубку – а попереду ще й Класичне з "гірниками" у чемпіонаті 8 листопада.

В УПЛ "біло-сині" йдуть лише на четвертій позиції, відстаючи від лідера, який є Шахтар, на 9 очок. Щоправда у Динамо є дві гри в запасі.