"Інтерес тільки зростає": агент українського тренера заінтригував новинами про Динамо

Про це агент Владислава Лупашка Олег Авдиш розповів в інтерв'ю "Українському футболу". Чутки щодо того, що Динамо цікавиться саме цим українським коучем ходили ще під час того, як Костюк працював у столичному клубі.

Adv

Що Авдиш сказав про інтерес Динамо до Лупашка

Авдиш розповів, що Лупашко нині щасливий у Лехії. Він цінує довіру керівництва, а клуб зі свого боку цінує роботу Владислава та його тренерського штабу.

У Лупашка трирічний контракт, тому якщо інші клуби зацікавлені в його послугах, то перш за все мають звертатить до Лехії. Наразі підтвердити офіційні перемовини чи консультації з Динамо ми не можемо– зазначив агент.

Він додав, якщо Динамо все ж вийде на клуб і на Лупашка з офіційною пропозицією, то його відповідь залежатиме від того, на якому етапі кар'єри перебуватиме Владислав. Однозначну відповідь наперед дати складно. Наразі Лупашко повністю пов'язує своє життя з Лехією. Він отримує задоволення від роботи з цим клубом і зосереджений на спільних цілях.

Реклама

Чи розглядає Лупашко повернення в Україну

За словами Авдиша, вони мають чітку стратегію розвитку кар'єри Владислава. На цьому етапі вони розглядають тільки роботу за кордоном.

Найближча мета – вийти з Лехією до Екстракляси. А також продовжити розвиток системної та структурованої моделі гри команди– зауважив менеджер тренера.

Авдиш наголосив, що до Лупашка почав зростати інтерес із України після його перших успіхів у польському футболі. Утім повернення на Батьківщину вони наразі не розглядають.

Варто додати, що Динамо наразі тренує польський фахівець Мацей Кендзьорек. До його тренерського штабу вже долучились польські помічники Гжегож Войтковяк і Даніель Войташ.

Також на одному з тренувань київської команди помітили раніше не анонсованого спеціаліста з літерами "А. Р." на екіпіруванні. Знайомі з польським футболом повідомили, що це колишній тренер Радомяка Артур Ренковський.