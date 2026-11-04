Замість мобілізації – футбол у Болгарії: скандальний Вакула дебютував за новий клуб
Український вінгер Владислав Вакула, про мобілізацію якого повідомляли влітку, розпочав новий етап кар'єри за кордоном. Колишній футболіст Шахтаря вже зіграв перший матч за болгарську Фратрію.
Про перехід 27-річного українця оголосила пресслужба болгарського клубу. Вакула приєднався до команди, яка виступає у другому за силою дивізіоні країни.
Вакула дебютував за Фратрію
Українець уже встиг зіграти за нову команду. Його дебют припав на матч проти Монтани у другому дивізіоні Болгарії, який завершився поразкою Фратрії з рахунком 1:2.
Вакула з'явився на футбольному полі на 77-й хвилині, вийшовши на заміну. Поки що невідомо, на який термін розрахована угода українського вінгера.
У складі Фратрії виступає ще один українець – Тимур Кораблін.
Що відомо про мобілізацію Вакули
Влітку 2026 року Вакула залишив луганську Зорю та отримав статус вільного агента. У серпні українські ЗМІ повідомили про мобілізацію футболіста до лав ЗСУ.
За оприлюдненою тоді інформацією, вінгера затримали представники ТЦК на залізничному вокзалі, після чого він пройшов військово-лікарську комісію. За її результатами Вакулу нібито направили до навчального центру для проходження військової підготовки.
До цього футболіст встиг пограти за низку українських клубів: Маріуполь, Минай, Полісся, Чорноморець, Ворсклу та Сталь Кам'янське. Також у його кар'єрі був донецький Шахтар, за який він провів лише чотири матчі.
Під час українського етапу кар'єри Вакула неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, через порушення спортивного режиму та керування авто у стані алкогольного сп'яніння.