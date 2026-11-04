Вместо мобилизации – футбол в Болгарии: скандальный Вакула дебютировал за новый клуб

О переходе 27-летнего украинца сообщила пресс-служба болгарского клуба. Вакула присоединился к команде, выступающей во втором по силе дивизионе страны.

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Вакула дебютировал за Фратрию

Украинец уже успел сыграть за новую команду. Его дебют пришелся на матч против Монтаны во втором дивизионе Болгарии, который завершился поражением Фратрии со счетом 1:2.

Вакула появился на футбольном поле на 77-й минуте, выйдя на замену. Пока неизвестно, на какой срок рассчитан контракт украинского вингера.

В составе Фратрии выступает еще один украинец – Тимур Кораблин.

Что известно о мобилизации Вакулы

Летом 2026 года Вакула покинул луганскую Зарю и получил статус свободного агента. В августе украинские СМИ сообщили о мобилизации футболиста в ряды ВСУ.

Согласно обнародованной тогда информации, Вингера задержали сотрудники ТЦК на железнодорожном вокзале, после чего он прошел военно-медицинскую комиссию. По ее результатам Вакулу якобы направили в учебный центр для прохождения военной подготовки.

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До этого футболист успел поиграть за ряд украинских клубов: "Мариуполь", "Минай", "Полесье", "Черноморец", "Ворсклу" и "Сталь" (Каменское). Также в его карьере был донецкий "Шахтер", за который он провел всего четыре матча.

Во время украинского этапа карьеры Вакула неоднократно попадал в скандалы. В частности, из-за нарушения спортивного режима и вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.