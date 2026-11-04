Замість мобілізації – футбол у Болгарії: скандальний Вакула дебютував за новий клуб

Про перехід 27-річного українця оголосила пресслужба болгарського клубу. Вакула приєднався до команди, яка виступає у другому за силою дивізіоні країни.

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Вакула дебютував за Фратрію

Українець уже встиг зіграти за нову команду. Його дебют припав на матч проти Монтани у другому дивізіоні Болгарії, який завершився поразкою Фратрії з рахунком 1:2.

Вакула з'явився на футбольному полі на 77-й хвилині, вийшовши на заміну. Поки що невідомо, на який термін розрахована угода українського вінгера.

У складі Фратрії виступає ще один українець – Тимур Кораблін.

Що відомо про мобілізацію Вакули

Влітку 2026 року Вакула залишив луганську Зорю та отримав статус вільного агента. У серпні українські ЗМІ повідомили про мобілізацію футболіста до лав ЗСУ.

За оприлюдненою тоді інформацією, вінгера затримали представники ТЦК на залізничному вокзалі, після чого він пройшов військово-лікарську комісію. За її результатами Вакулу нібито направили до навчального центру для проходження військової підготовки.

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До цього футболіст встиг пограти за низку українських клубів: Маріуполь, Минай, Полісся, Чорноморець, Ворсклу та Сталь Кам'янське. Також у його кар'єрі був донецький Шахтар, за який він провів лише чотири матчі.

Під час українського етапу кар'єри Вакула неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, через порушення спортивного режиму та керування авто у стані алкогольного сп'яніння.