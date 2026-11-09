Амосов пригадав Геррі його слова: чому майбутній суперник не вірив в українця в UFC

Український боєць UFC у напівсередній вазі Ярослав Амосов вказав своєму майбутньому опоненту його висловлювання річної давнини. Тепер Ієну Геррі доведеться втілювати власне ж пророцтво.

Ірландський боєць Ієн Мачадо Геррі невдовзі стане опонентом Ярослава Амосова. Ще рік тому один з провідних бійців дивізіону до 77 кілограмів скептично ставився до приходу українця в UFC, пише 24 Канал.

Що Геррі говорив про Амосова

У листопаді 2025-го наш земляк готувався до дебюту в UFC у статусі одного з найсильніших бійців поза американською лігою.

Тоді ж ірландець на турнірі у Катарі переміг колишнього чемпіона Белала Мухаммада, чим гарантував собі вихід на титульний бій.

Хто б він не був, я маю на увазі... Його бій з Ісламом Махачевим — його просто розірвуть. Бій з Майклом Моралесом закінчиться ТКО. Це зовсім інший, повністю інший рівень. У дивізіоні велтервейту зараз, друже, мені його шкода,

– говорив Геррі про Амосова на пресконференції.

Про таку поведінку наступному супернику нагадав сам український спортсмен. Амосов написав, що Геррі, схоже, не надто в нього вірить.

Зазначимо, що з моменту слів Ієна Ярослав здобув дві дострокові перемоги та увірвався у топ-15 UFC у своїй вазі. Ірландець у серпні поступився Ісламу Махачеву у бою за пояс.

Бій Геррі – Амосов відбудеться 5 грудня у Саудівській Аравії.

Що відомо про Ярослава Амосова

Наразі спортсмен з Ірпеня тренується у місті Коконат-Крік, що у штаті Флорида на східному узбережжі США. Чемпіон категорії до 77 кілограмів, росіянин Іслам Махачев, запевняв, що не матиме проблем проти бійця з Ірпеня.

Нещодавно проти Ярослава було спрямовано дивну інформаційну кампанію. У мережі запустили фейкові новини про те, що український боєць UFC Ярослав Амосов став жертвою російського обстрілу. У цей час спортсмен перебував за океаном.