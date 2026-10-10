Магучіх заспівала пісню "Зірочка, палай" Анни Трінчер

Титулована легкоатлетка Ярослава Магучіх проводить відпустку в Україні. На рідній землі вона стає учасницею публічних заходів.

Днями спортсменка побувала у столиці, де відбулось відкриття іменної зірки на її честь. У ході заходу чемпіонка зі стрибків у висоту продемонструвала також і свій вокал, повідомило "Суспільне Спорт".

Яку пісню заспівала Ярослава Магучіх

У середу, 7 жовтня, легкоатлетка взяла участь у "Площі зірок", у рамках якого вперше за п’ять років відбулось відкриття іменних відзнак прославленим українським спортсменам.

У цей день Ярослава, спортивні досягнення якої є добре відомими, зізналась, що не вважає себе хорошою співачкою. Але, на прохання журналістів виконала частину пісні Анни Трінчер "Зірочка, палай".

Ярослава Магучіх показала свої вокальні вміння: дивіться відео

Нагадаємо, що Проєкт "Площа зірок" започаткували у 2015 році. На алеї вшановують українців за визначні досягнення у спорті, музиці, театрі та кіно. Після початку повномасштабного вторгнення проєкт призупинили.

Що відбувається у кар’єрі Ярослави Магучіх

У серпні вона стала триразовою чемпіонкою Європи. Уже у вересні Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на дебютному Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Нещодавно 25-річна стрибунка у висоту зазначила, що у її кар’єрі є ще "багато рекордів, які треба побити".