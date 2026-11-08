Збірна Росії з хокею може замінити Норвегію на молодіжному ЧС: суперники відмовляються грати

Російські хокеїсти отримали статус учасників майбутнього чемпіонату світу U-20. Вони замінять європейську збірну.

Організатори планують втілити таке рішення навіть попри небажання інших команд грати проти Росії. Про це повідомила Федерація хокею Швейцарії.

Кого має замінити Росія

Команда з країни-агресорки повинна повернутися на міжнародний рівень після рішення Спортивного арбітражного суду у Лозанні.

На молодіжному рівні може постраждати Норвегія.

Згідно з передбаченим впровадженням, Росія, яка не брала участі в попередніх турнірах, на IIHF World Junior Championship 2027 буде поставлена на 10-е місце і таким чином займе попереднє місце Норвегії в календарі. Норвегія внаслідок цього буде переведена до Дивізіону I, Групи A,

– йдеться у заяві Федерації хокею Швейцарії.

У швейцарській федерації також додали, що їх спортсмени не вийдуть на лід з росіянами. Раніше про таке рішення уже повідомляли Чехія та Латвія, які також потрапили до однієї групи з Росією.

Молодіжний чемпіонат світу триватиме у Канаді з 26-го грудня до 5 січня 2027 року.

Як рішення CAS впливає на Україну

У п'ятницю, 30 жовтня, спортивний арбітраж у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях. У медіа

IIHF офіційно відреагувала на рішення CAS, висловивши розчарування та наполягаючи на тому, що відсторонення росіян слугувало гарантією безпеки для всіх учасників змагань і принципу збереження цілісності спорту.