Нижче за Росію: яке місце посідає збірна України у рейтингу ФІФА

Збірна України втратила позиції у світовому рейтингу ФІФА після невдалих матчів Ліги націй. "Синьо-жовтих" випередила навіть відсторонена від офіційних змагань Росія.

Міжнародна федерація футболу на своєму сайті опублікувала рейтинг національних команд за підсумками останнього ігрового періоду. Українці заплатили високу ціну за дві поразки, яких зазнали у жовтні.

Як Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА

Під час вереснево-жовтневої міжнародної паузи команда Андреа Мальдери провела чотири поєдинки у Лізі націй сезону-2026/2027. Спочатку українці мінімально перемогли Угорщину, а згодом розписали нічию з Грузією.

Однак продовження виявилося невдалим. Спершу "синьо-жовті" розгромно поступилися Північній Ірландії, а в наступному матчі програли угорцям.

Ці результати суттєво вдарили по рейтингових показниках України. Загалом наша збірна втратила 14,03 бала та опустилася з 33-го на 36-те місце, маючи в активі 1535,27 бала.

Найболючішою стала поразка від Північної Ірландії, яка коштувала українцям 9,98 бала. Ще 8,08 бала команда втратила після невдачі з Угорщиною. Натомість перемога над угорцями принесла 6,88 бала, а нічия з Грузією – 2,85 бала.

Росія опинилася вище України

Неприємним моментом для українських уболівальників стало й те, що на одну сходинку вище розташувалася Росія. Країна-агресорка посідає 35-те місце з 1537,45 бала, хоча її збірна відсторонена від міжнародних офіційних турнірів і проводить товариські матчі.

Серед суперників України у Лізі націй найвище перебуває Угорщина – 38-ма позиція. Північна Ірландія посідає 64-те місце, а Грузія – 74-те.

Лідером світового рейтингу залишається Іспанія (2011,57 бала). До першої п'ятірки також входять Аргентина, Франція, Англія та Португалія. Саме португальці стали єдиними представниками топ-10, яким вдалося покращити своє становище: після чотирьох перемог вони піднялися із сьомого на п'яте місце.

Наступний матч у Лізі націй збірна України проведе 14 листопада проти Північної Ірландії. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.