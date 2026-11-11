Нижче за Росію: яке місце посідає збірна України у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу на своєму сайті опублікувала рейтинг національних команд за підсумками останнього ігрового періоду. Українці заплатили високу ціну за дві поразки, яких зазнали у жовтні.

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Як Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА

Під час вереснево-жовтневої міжнародної паузи команда Андреа Мальдери провела чотири поєдинки у Лізі націй сезону-2026/2027. Спочатку українці мінімально перемогли Угорщину, а згодом розписали нічию з Грузією.

Однак продовження виявилося невдалим. Спершу "синьо-жовті" розгромно поступилися Північній Ірландії, а в наступному матчі програли угорцям.

Ці результати суттєво вдарили по рейтингових показниках України. Загалом наша збірна втратила 14,03 бала та опустилася з 33-го на 36-те місце, маючи в активі 1535,27 бала.

Найболючішою стала поразка від Північної Ірландії, яка коштувала українцям 9,98 бала. Ще 8,08 бала команда втратила після невдачі з Угорщиною. Натомість перемога над угорцями принесла 6,88 бала, а нічия з Грузією – 2,85 бала.

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Росія опинилася вище України

Неприємним моментом для українських уболівальників стало й те, що на одну сходинку вище розташувалася Росія. Країна-агресорка посідає 35-те місце з 1537,45 бала, хоча її збірна відсторонена від міжнародних офіційних турнірів і проводить товариські матчі.

Серед суперників України у Лізі націй найвище перебуває Угорщина – 38-ма позиція. Північна Ірландія посідає 64-те місце, а Грузія – 74-те.

Лідером світового рейтингу залишається Іспанія (2011,57 бала). До першої п'ятірки також входять Аргентина, Франція, Англія та Португалія. Саме португальці стали єдиними представниками топ-10, яким вдалося покращити своє становище: після чотирьох перемог вони піднялися із сьомого на п'яте місце.

Наступний матч у Лізі націй збірна України проведе 14 листопада проти Північної Ірландії. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.