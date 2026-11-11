Ниже России: какое место занимает сборная Украины в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала на своем сайте рейтинг национальных сборных по итогам последнего игрового периода. Украинцы дорого заплатили за два поражения, которые потерпели в октябре.

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Как Украина потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Во время сентябрьско-октябрьской международной паузы команда Андреа Мальдери провела четыре матча в рамках Лиги наций сезона 2026/2027. Сначала украинцы с минимальным счетом победили Венгрию, а затем сыграли вничью с Грузией.

Однако дальнейшее развитие событий оказалось неудачным. Сначала "сине-желтые" разгромно уступили Северной Ирландии, а в следующем матче проиграли венграм.

Эти результаты существенно ударили по рейтинговым показателям Украины. В целом наша сборная потеряла 14,03 балла и опустилась с 33-го на 36-е место, имея в активе 1535,27 балла.

Самым болезненным стало поражение от Северной Ирландии, которое стоило украинцам 9,98 балла. Еще 8,08 балла команда потеряла после неудачи с Венгрией. Зато победа над венграми принесла 6,88 балла, а ничья с Грузией – 2,85 балла.

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Россия оказалась выше Украины

Неприятным моментом для украинских болельщиков стало и то, что на одну ступеньку выше расположилась Россия. Страна-агрессор занимает 35-е место с 1537,45 балла, хотя ее сборная отстранена от международных официальных турниров и проводит товарищеские матчи.

Среди соперников Украины в Лиге наций выше всех находится Венгрия – 38-я позиция. Северная Ирландия занимает 64-е место, а Грузия – 74-е.

Лидером мирового рейтинга остается Испания (2011,57 балла). В первую пятерку также входят Аргентина, Франция, Англия и Португалия. Именно португальцы стали единственными представителями топ-10, которым удалось улучшить свое положение: после четырех побед они поднялись с седьмого на пятое место.

Следующий матч в Лиге наций Сборная Украины сыграет 14 ноября против Северной Ирландии. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.