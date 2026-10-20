Один з фаворитів на "Золотий м'яч" несподівано вибув з боротьби за нагороду

Французький нападник Кіліан Мбаппе, ймовірно, не виграє "Золотий м'яч" у 2026 році. Менш ніж за тиждень до церемонії нагородження зірка мадридського Реала отримав неприємну звістку.

Мбаппе повідомили, що він навіть не потрапив у п'ятірку гравців, які претендують на "Золотий м'яч", пише WinnaFC.

Мбаппе може не увійти до топ-5 футболістів світу

Джерело інформує, що реакція французького форварда на звістку була вкрай негативною.

Хто ж потрапив до п'ятірки найкращих – джерело не повідомляє.

Водночас інформація ресурсу суперечить даним Motivaciones Futbol, яке напередодні інформувало, що саме французький нападник здобуде престижну нагороду.

Зазначається, що футболісту Реала вже повідомили цю новину.

Статистика Мбаппе

У минулому сезоні француз став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, чемпіонату Іспанії та чемпіонату світу.

Так, форвард забив 25 голів у 31 матчі Ла Ліги, тоді як у єврокубках він провів 11 поєдинків, у яких забив 15 м'ячів.

На чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці Мбаппе став найкращим бомбардиром турніру. За свої 10 голів на мундіалі француз отримав "Золоту бутсу".

Коли вручать "Золотий м'яч"

Церемонія Ballon d'Or відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Голосування за найкращого футболіста світу завершено, тож переможець вже відомий, але офіційно про це оголосять під час церемонії нагородження.

На думку вболівальників, фаворитом на здобуття "Золотого м'яча" у 2026 році є Кіліан Мбаппе. На другому місці вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія, а на третьому – нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн.

Серед претендентів на нагороду також є Ліонель Мессі. Аргентинський гравець планує відвідати подію.