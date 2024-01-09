ОБСЄ не допустили до виборів у Білорусі: Латушко розповів, навіщо це Лукашенку

У лютому 2024 року в Білорусі мають відбутися нові парламентські вибори, на які Алєксандр Лукашенко відмовився допустити ОБСЄ. Однак з огляду на те, що в країні досі за ґратами тисячі політв'язнів, виборами це назвати складно.

Такою думкою із 24 Каналом поділився заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Він переконаний, що належного виборчого процесу в Білорусі не буде до того часу, поки нею незаконно керує Лукашенко.

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Чого очікувати від виборів у Білорусі

За місяць до парламентських виборів у Білорусі ліквідовано 11 демократичних партій, понад тисячу громадських організацій, а також усі незалежні ЗМІ. Крім того, сьогодні критика влади у Білорусі фактично дорівнює ув'язненню.

Відповідно, бути опозиціонером у Білорусі означає сидіти у в'язниці. До того ж режим застосовує до своїх в'язнів вкрай суворі обмеження, через що вже багато місяців відсутня комунікація з такими антилукашенківськими діячами, як Микола Статкевич, Віктор Бабарико, Сергієм Тихановським та Марією Колесниковою.

Уявімо собі, що приїздить делегація від ОБСЄ чи інших міжнародних спостерігачів, і бачать цю картину (відсутності демократичних свобод у Білорусі – 24 Канал). Що вони скажуть про цю передвиборчу кампанію?

– запитав Латушко.

Відповідно, з точки зору режиму Лукашенка дійсно немає ніякого сенсу запрошувати західних спостерігачів на вибори. Втім, у такому разі Лукашенко так і залишиться невизнаним на Заході президентом.

"Загальна позиція демократичних сил у Білорусі – не брати участь у цих виборах. Ми не закликаємо до бойкоту, але сенсу приходити на виборчі дільниці немає. Голоси виборців все одно будуть сфальсифікованими, а спроба активної протестної акції призведе до нових тюремних термінів", – переконаний політик.

Білорусь відмовила ОБСЄ в спостереженні за виборами