ОБСЕ не допустили к выборам в Белоруси: Латушко рассказал, зачем это Лукашенко

В феврале 2024 года в Беларуси должны пройти новые парламентские выборы, на которые Александр Лукашенко отказался допустить ОБСЕ. Однако учитывая, что в стране до сих пор за решеткой находятся тысячи политзаключенных, выборами это назвать сложно.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Он убежден, что должного избирательного процесса в Беларуси не будет до тех пор, пока ею незаконно руководит Лукашенко.

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Чего ждать от выборов в Беларуси

За месяц до парламентских выборов в Беларуси ликвидировано 11 демократических партий, более тысячи общественных организаций, а также все независимые СМИ. Кроме того, сегодня критика властей в Беларуси фактически равна заключению.

Соответственно, быть оппозиционером в Беларуси значит сидеть в тюрьме. К тому же, режим применяет к своим заключенным крайне строгие ограничения, из-за чего уже много месяцев отсутствует коммуникация с такими антилукашенковскими деятелями, как Николай Статкевич, Виктор Бабарико, Сергеем Тихановским и Марией Колесниковой.

Представим себе, что приезжает делегация от ОБСЕ или других международных наблюдателей и видит эту картину (отсутствия демократических свобод в Беларуси – 24 Канал). Что они скажут об этой предвыборной кампании?

– спросил Латушко.

Соответственно, с точки зрения режима Лукашенко действительно нет никакого смысла приглашать западных наблюдателей на выборы. Впрочем, в таком случае Лукашенко так и останется непризнанным на Западе президентом.

"Общая позиция демократических сил в Беларуси – не участвовать в этих выборах. Мы не призываем к бойкоту, но смысла приходить на избирательные участки нет. Голоса избирателей все равно будут сфальсифицированы, а попытка активной протестной акции приведет к новым тюремным срокам", – убежден политик.

Беларусь отказала ОБСЕ в наблюдении за выборами