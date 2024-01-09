Такой мыслью с 24 Каналом поделился заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Он убежден, что должного избирательного процесса в Беларуси не будет до тех пор, пока ею незаконно руководит Лукашенко.
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Чего ждать от выборов в Беларуси
За месяц до парламентских выборов в Беларуси ликвидировано 11 демократических партий, более тысячи общественных организаций, а также все независимые СМИ. Кроме того, сегодня критика властей в Беларуси фактически равна заключению.
Соответственно, быть оппозиционером в Беларуси значит сидеть в тюрьме. К тому же, режим применяет к своим заключенным крайне строгие ограничения, из-за чего уже много месяцев отсутствует коммуникация с такими антилукашенковскими деятелями, как Николай Статкевич, Виктор Бабарико, Сергеем Тихановским и Марией Колесниковой.
Представим себе, что приезжает делегация от ОБСЕ или других международных наблюдателей и видит эту картину (отсутствия демократических свобод в Беларуси – 24 Канал). Что они скажут об этой предвыборной кампании?
– спросил Латушко.
Соответственно, с точки зрения режима Лукашенко действительно нет никакого смысла приглашать западных наблюдателей на выборы. Впрочем, в таком случае Лукашенко так и останется непризнанным на Западе президентом.
"Общая позиция демократических сил в Беларуси – не участвовать в этих выборах. Мы не призываем к бойкоту, но смысла приходить на избирательные участки нет. Голоса избирателей все равно будут сфальсифицированы, а попытка активной протестной акции приведет к новым тюремным срокам", – убежден политик.
Беларусь отказала ОБСЕ в наблюдении за выборами
- Заявление о недопуске международных наблюдателей к парламентским выборам 8 января опубликовало МИД Беларуси. В подконтрольном Лукашенко ведомстве отметили, что будут готовы пересмотреть это решение, если Запад "откажется от своей санкционной политики и вмешательства во внутренние дела Беларуси".
- На всех предыдущих выборах, за исключением последних президентских в 2020 году, ОБСЕ мало своих представителей. Тогда после незаконного избрания Лукашенко президентом организация осудила нарушение прав людей и призвала провести перевыборы.
- В то же время, Лукашенко уже пытается обеспечить себя гарантиями на случай ухода от власти, запретив привлекать себя к уголовной ответственности. Белорусские обозреватели предполагают, что этим он пытается создать обманчивое впечатление, что в будущем откажется от власти.