Три судді Печерського райсуду виявилися дисертантками Олега Татарова: які справи вони вели

Журналісти виявили, що троє суддів Печерського районного суду Києва, які вели гучні справи, були дисертантками скандального ексочільника Офісу президента Олега Татарова. Зокрема, вони ухвалювали рішення про справи справу екснамісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя та домашній арешт для активіста Романа Ратушного.

Медійники викрили цілу мережу посадовців та топових правоохоронців, які захищали дисертації під науковим керівництвом Олега Татарова. Зокрема, мовиться про суддів Печерського районного суду — Світлану Шапутько, Світлану Смик і Віту Бортницьку.

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Вони захищались у Татарова

Вони захищали дисертації у Татарова у різний час, проте з невеликими проміжками. Суддя Шапутько захистила дисертацію під керівництвом Татарова у травні 2018-го. А вже через місяць, у квітні 2018-го дисертацію під керівництвом Олега Татарова захистила також колега Шапутько по Печерському райсуду — суддя Світлана Смик.

Хто такий Татаров Український правник, державний службовець, заступник Керівника Офісу президента України з 5 серпня 2020 року.



Працював у правоохоронних органах та курував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану. Підозрюється НАБУ та САП в пособництві у наданні хабаря у вигляді паркомісця в ЖК "Артемівський" від народного депутата Максима Микитася заступнику директора Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтину Дубоносу. За версією слідства, прохання забудовників Татаров у 2020 році домовлявся з Київським НДЕКЦ МВС про фальсифікацію експертизи, на яку пізніше посилались в "Укрбуді".

Журналісти наводять приклади лояльності цих суддів до влади та, зокрема, до Татарова. який був їхнім науковим керівником. Зокрема, це можна прослідкувати у тих рішеннях, які вони ухвалювали.

У фундації DEJURE, яка збирає досьє на суддів, пригадують набагато показовішу справу за участі судді Смик.

Вона стала відомою через справу Паші-Мерседеса, служителя Києво-Печерської лаври. Авторозподіл цієї справи мав ознаки маніпуляції.

У кожному суді є багато суддів, у Печерському їх приблизно 30, а в авторозподілі їх чомусь не всі 28, а лише двоє. Зазвичай це відбувається у такий спосіб, що деякі спеціально йдуть у відпустку, хворіють і так далі й в авторозподілі залишаються лише двоє суддів,

– пояснила адвокаційна менеджерка Фундації DEJURE Ніка Крейденкова.

Під час розгляду справи Павла Лебедя – намісника Києво-Печерської лаври – в авторозподілі опинилися саме Смик і Шапутько.

Віта Бортницька перед самим виходом на пенсію "прославилась" на всю країну рішенням про арешт майна колишнього президента України Петра Порошенка. А ще, вже на пару зі Світланою Смик, вони неодноразово продовжували арешт екскерівника Харківської СБУ Романа Дудіна, якого звинувачують у держзраді за події перших днів повномасштабного вторгнення.

Кандидатську роботу Бортницька захистила під керівництвом Олега Татарова у 2020-му.

У Нацполіції теж пов'язані з Татаровим

Вище керівництво Головного слідчого управління Нацполіції, керівник поліції Київської області, інспектор кіберполіції та загалом понад десять посадовців НПУ виявилися пов'язаними науковою діяльністю з Олегом Татаровим. У частини з них він теж був науковим керівником.

Під керівництвом Татарова захищалось 50 людей і зараз вони обіймають керівні посади в ключових правоохоронних органах – ДБР, НАБУ, БЕБ, прокуратурі та судах.

Найбільша кількість науковців Татарова працює у Головному слідчому управлінні Нацполіції, яке займається найбільш резонансними та політично вмотивованими справами. Це:

Щадило Анатолій Антонович – начальник Головного управління Національної поліції Київської області;

Шумейко Дмитро Олександрович – начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві;

Шумейко Тетяна Анатоліївна – Головне управління Національної поліції Київській області;

Мельниченко Андрій Валерійович – заступник начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області;

Шевчишен Артем Вікторович – заступник начальника Головного слідчого управління НПУ;

Карпенко Наталія Василівна – заступниця начальника відділу Головного слідчого управління НПУ;

Ковтун Олександр Вікторович – начальник управління дізнання Головного слідчого управління НПУ;

Загамула Вадим Вікторович – старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НПУ;

Дрозд Валентина Георгіївна – головний спеціаліст консультативно-контрольного відділу Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України;

Шульга Наталія Валеріївна – головна інспекторка Департаменту кіберполіції НПУ;

Бондюк Андрій Федорович – начальник управління кадрового забезпечення ГУНП Івано-Франківської області;

Расчотнов Євгеній Вікторович – слідчий Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві;

Фараон Оксана Василівна – інспекторка сектору ювенальної превенції ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валько зазначає, що Татаров не мав прямих кадрових повноважень, однак є ситуація де-юре та де-факто.