Медійники викрили цілу мережу посадовців та топових правоохоронців, які захищали дисертації під науковим керівництвом Олега Татарова. Зокрема, мовиться про суддів Печерського районного суду — Світлану Шапутько, Світлану Смик і Віту Бортницьку.

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Вони захищались у Татарова

Вони захищали дисертації у Татарова у різний час, проте з невеликими проміжками. Суддя Шапутько захистила дисертацію під керівництвом Татарова у травні 2018-го. А вже через місяць, у квітні 2018-го дисертацію під керівництвом Олега Татарова захистила також колега Шапутько по Печерському райсуду — суддя Світлана Смик.

Хто такий Татаров Український правник, державний службовець, заступник Керівника Офісу президента України з 5 серпня 2020 року.



Працював у правоохоронних органах та курував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану. Підозрюється НАБУ та САП в пособництві у наданні хабаря у вигляді паркомісця в ЖК "Артемівський" від народного депутата Максима Микитася заступнику директора Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтину Дубоносу. За версією слідства, прохання забудовників Татаров у 2020 році домовлявся з Київським НДЕКЦ МВС про фальсифікацію експертизи, на яку пізніше посилались в "Укрбуді".

Журналісти наводять приклади лояльності цих суддів до влади та, зокрема, до Татарова. який був їхнім науковим керівником. Зокрема, це можна прослідкувати у тих рішеннях, які вони ухвалювали.

У фундації DEJURE, яка збирає досьє на суддів, пригадують набагато показовішу справу за участі судді Смик.

Вона стала відомою через справу Паші-Мерседеса, служителя Києво-Печерської лаври. Авторозподіл цієї справи мав ознаки маніпуляції.

У кожному суді є багато суддів, у Печерському їх приблизно 30, а в авторозподілі їх чомусь не всі 28, а лише двоє. Зазвичай це відбувається у такий спосіб, що деякі спеціально йдуть у відпустку, хворіють і так далі й в авторозподілі залишаються лише двоє суддів,

– пояснила адвокаційна менеджерка Фундації DEJURE Ніка Крейденкова.

Під час розгляду справи Павла Лебедя – намісника Києво-Печерської лаври – в авторозподілі опинилися саме Смик і Шапутько.

Віта Бортницька перед самим виходом на пенсію "прославилась" на всю країну рішенням про арешт майна колишнього президента України Петра Порошенка. А ще, вже на пару зі Світланою Смик, вони неодноразово продовжували арешт екскерівника Харківської СБУ Романа Дудіна, якого звинувачують у держзраді за події перших днів повномасштабного вторгнення.

Кандидатську роботу Бортницька захистила під керівництвом Олега Татарова у 2020-му.

У Нацполіції теж пов'язані з Татаровим

Вище керівництво Головного слідчого управління Нацполіції, керівник поліції Київської області, інспектор кіберполіції та загалом понад десять посадовців НПУ виявилися пов'язаними науковою діяльністю з Олегом Татаровим. У частини з них він теж був науковим керівником.

Під керівництвом Татарова захищалось 50 людей і зараз вони обіймають керівні посади в ключових правоохоронних органах – ДБР, НАБУ, БЕБ, прокуратурі та судах.

Найбільша кількість науковців Татарова працює у Головному слідчому управлінні Нацполіції, яке займається найбільш резонансними та політично вмотивованими справами. Це:

Щадило Анатолій Антонович – начальник Головного управління Національної поліції Київської області;

Шумейко Дмитро Олександрович – начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві;

Шумейко Тетяна Анатоліївна – Головне управління Національної поліції Київській області;

Мельниченко Андрій Валерійович – заступник начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області;

Шевчишен Артем Вікторович – заступник начальника Головного слідчого управління НПУ;

Карпенко Наталія Василівна – заступниця начальника відділу Головного слідчого управління НПУ;

Ковтун Олександр Вікторович – начальник управління дізнання Головного слідчого управління НПУ;

Загамула Вадим Вікторович – старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НПУ;

Дрозд Валентина Георгіївна – головний спеціаліст консультативно-контрольного відділу Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України;

Шульга Наталія Валеріївна – головна інспекторка Департаменту кіберполіції НПУ;

Бондюк Андрій Федорович – начальник управління кадрового забезпечення ГУНП Івано-Франківської області;

Расчотнов Євгеній Вікторович – слідчий Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві;

Фараон Оксана Василівна – інспекторка сектору ювенальної превенції ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валько зазначає, що Татаров не мав прямих кадрових повноважень, однак є ситуація де-юре та де-факто.