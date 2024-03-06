Медийщики разоблачили целую сеть должностных лиц и топовых правоохранителей, которые защищали диссертации под научным руководством Олега Татарова. В частности, говорится о судьях Печерского районного суда – Светлане Шапутько, Светлане Смык и Вите Бортницкой.

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Они защищались у Татарова

Они защищали диссертации у Татарова в разное время, однако с небольшими промежутками. Судья Шапутько защитила диссертацию под руководством Татарова в мае 2018-го. А уже через месяц, в апреле 2018-го диссертацию под руководством Олега Татарова защитила также коллега Шапутько по Печерскому райсуду – судья Светлана Смык.

Кто такой Татаров Украинский юрист, государственный служащий, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 5 августа 2020 года.



Работал в правоохранительных органах и курировал уголовные производства в отношении Татьяны Черновол, Автомайдана и активистов Евромайдана. Подозревается НАБУ и САП в пособничестве в предоставлении взятки в виде паркоместа в ЖК "Артемовский" от народного депутата Максима Микитася заместителю директора Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. По версии следствия, просьбе застройщиков Татаров в 2020 году договаривался с Киевским НИЭКЦ МВД о фальсификации экспертизы, на которую позже ссылались в "Укрбуде".

Журналисты приводят примеры лояльности этих судей к власти и, в частности, к Татарову, который был их научным руководителем. В частности, это можно проследить в тех решениях, которые они принимали.

В фонде DEJURE, которая собирает досье на судей, вспоминают гораздо более показательное дело с участием судьи Смык.

Оно стало известным из-за дела Паши-Мерседеса, служителя Киево-Печерской лавры. Автораспределение этого дела имело признаки манипуляции.

В каждом суде есть много судей, в Печерском их примерно 30, а в автораспределении их почему-то не все 28, а только двое. Обычно это происходит таким образом, что некоторые специально уходят в отпуск, болеют и так далее и в автораспределении остаются только двое судей,

– объяснила адвокационный менеджер Фонда DEJURE Ника Крейденкова.

При рассмотрении дела Павла Лебедя – наместника Киево-Печерской лавры – в автораспределении оказались именно Смык и Шапутько.

Вита Бортницкая перед самым выходом на пенсию "прославилась" на всю страну решением об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко. А еще, уже на пару со Светланой Смык, они неоднократно продлевали арест экс-руководителя Харьковской СБУ Романа Дудина, которого обвиняют в госизмене за события первых дней полномасштабного вторжения.

Кандидатскую работу Бортницкая защитила под руководством Олега Татарова в 2020-м.

В Нацполиции тоже связаны с Татаровым

Высшее руководство Главного следственного управления Нацполиции, руководитель полиции Киевской области, инспектор киберполиции и в целом более десяти должностных лиц НПУ оказались связанными научной деятельностью с Олегом Татаровым. У части из них он тоже был научным руководителем.

Под руководством Татарова защищалось 50 человек и сейчас они занимают руководящие должности в ключевых правоохранительных органах – ГБР, НАБУ, БЭБ, прокуратуре и судах.

Наибольшее количество ученых Татарова работает в Главном следственном управлении Нацполиции, которое занимается наиболее резонансными и политически мотивированными делами. Это:

Щадило Анатолий Антонович – начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области;

Шумейко Дмитрий Александрович – начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве;

Шумейко Татьяна Анатольевна – Главное управление Национальной полиции Киевской области;

Мельниченко Андрей Валерьевич – заместитель начальника следственного управления ГУНП в Днепропетровской области;

Шевчишен Артем Викторович – заместитель начальника Главного следственного управления НПУ;

Карпенко Наталья Васильевна – заместитель начальника отдела Главного следственного управления НПУ;

Ковтун Александр Викторович – начальник управления дознания Главного следственного управления НПУ;

Загамула Вадим Викторович – старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления НПУ;

Дрозд Валентина Георгиевна – главный специалист консультативно-контрольного отдела Департамента обеспечения деятельности Председателя Национальной полиции Украины;

Шульга Наталья Валерьевна – главный инспектор Департамента киберполиции НПУ;

Бондюк Андрей Федорович – начальник управления кадрового обеспечения ГУНП Ивано-Франковской области;

Расчотнов Евгений Викторович – следователь Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве;

Фараон Оксана Васильевна – инспектор сектора ювенальной превенции ДРУП ГУНП в Днепропетровской области.

Юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько отмечает, что Татаров не имел прямых кадровых полномочий, однако есть ситуация де-юре и де-факто.