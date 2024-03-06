Медийщики разоблачили целую сеть должностных лиц и топовых правоохранителей, которые защищали диссертации под научным руководством Олега Татарова. В частности, говорится о судьях Печерского районного суда – Светлане Шапутько, Светлане Смык и Вите Бортницкой.
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Они защищались у Татарова
Они защищали диссертации у Татарова в разное время, однако с небольшими промежутками. Судья Шапутько защитила диссертацию под руководством Татарова в мае 2018-го. А уже через месяц, в апреле 2018-го диссертацию под руководством Олега Татарова защитила также коллега Шапутько по Печерскому райсуду – судья Светлана Смык.
Кто такой ТатаровУкраинский юрист, государственный служащий, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 5 августа 2020 года.
Работал в правоохранительных органах и курировал уголовные производства в отношении Татьяны Черновол, Автомайдана и активистов Евромайдана. Подозревается НАБУ и САП в пособничестве в предоставлении взятки в виде паркоместа в ЖК "Артемовский" от народного депутата Максима Микитася заместителю директора Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. По версии следствия, просьбе застройщиков Татаров в 2020 году договаривался с Киевским НИЭКЦ МВД о фальсификации экспертизы, на которую позже ссылались в "Укрбуде".
Журналисты приводят примеры лояльности этих судей к власти и, в частности, к Татарову, который был их научным руководителем. В частности, это можно проследить в тех решениях, которые они принимали.
В фонде DEJURE, которая собирает досье на судей, вспоминают гораздо более показательное дело с участием судьи Смык.
Оно стало известным из-за дела Паши-Мерседеса, служителя Киево-Печерской лавры. Автораспределение этого дела имело признаки манипуляции.
В каждом суде есть много судей, в Печерском их примерно 30, а в автораспределении их почему-то не все 28, а только двое. Обычно это происходит таким образом, что некоторые специально уходят в отпуск, болеют и так далее и в автораспределении остаются только двое судей,
– объяснила адвокационный менеджер Фонда DEJURE Ника Крейденкова.
При рассмотрении дела Павла Лебедя – наместника Киево-Печерской лавры – в автораспределении оказались именно Смык и Шапутько.
Вита Бортницкая перед самым выходом на пенсию "прославилась" на всю страну решением об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко. А еще, уже на пару со Светланой Смык, они неоднократно продлевали арест экс-руководителя Харьковской СБУ Романа Дудина, которого обвиняют в госизмене за события первых дней полномасштабного вторжения.
Кандидатскую работу Бортницкая защитила под руководством Олега Татарова в 2020-м.
В Нацполиции тоже связаны с Татаровым
Высшее руководство Главного следственного управления Нацполиции, руководитель полиции Киевской области, инспектор киберполиции и в целом более десяти должностных лиц НПУ оказались связанными научной деятельностью с Олегом Татаровым. У части из них он тоже был научным руководителем.
Под руководством Татарова защищалось 50 человек и сейчас они занимают руководящие должности в ключевых правоохранительных органах – ГБР, НАБУ, БЭБ, прокуратуре и судах.
Наибольшее количество ученых Татарова работает в Главном следственном управлении Нацполиции, которое занимается наиболее резонансными и политически мотивированными делами. Это:
- Щадило Анатолий Антонович – начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области;
- Шумейко Дмитрий Александрович – начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве;
- Шумейко Татьяна Анатольевна – Главное управление Национальной полиции Киевской области;
- Мельниченко Андрей Валерьевич – заместитель начальника следственного управления ГУНП в Днепропетровской области;
- Шевчишен Артем Викторович – заместитель начальника Главного следственного управления НПУ;
- Карпенко Наталья Васильевна – заместитель начальника отдела Главного следственного управления НПУ;
- Ковтун Александр Викторович – начальник управления дознания Главного следственного управления НПУ;
- Загамула Вадим Викторович – старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления НПУ;
- Дрозд Валентина Георгиевна – главный специалист консультативно-контрольного отдела Департамента обеспечения деятельности Председателя Национальной полиции Украины;
- Шульга Наталья Валерьевна – главный инспектор Департамента киберполиции НПУ;
- Бондюк Андрей Федорович – начальник управления кадрового обеспечения ГУНП Ивано-Франковской области;
- Расчотнов Евгений Викторович – следователь Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве;
- Фараон Оксана Васильевна – инспектор сектора ювенальной превенции ДРУП ГУНП в Днепропетровской области.
Юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько отмечает, что Татаров не имел прямых кадровых полномочий, однако есть ситуация де-юре и де-факто.