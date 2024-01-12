Справа Гринкевичів: два посадовці Міноборони вже перебувають під слідством
Міністерство оборони проводить аудит всіх контрактів, у тому ж числі й з тими компаніями, які можуть бути дотичними до родини Гринкевичів. Наразі двоє посадовців оборонного відомства уже перебувають під слідством.
Про це повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков у ефірі телемарафону. Зокрема, він уточнив, що попередньо злочинні схеми завдали збитків на суму понад півтора мільярда гривень.
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За словами Кліменкова, після аналізу контрактів виявилось, що, наприклад, договори на поставку військової форми були укладені ще на початку 2023 року за схемою прямих договорів і одноосібного прийняття рішень.
Водночас дві посадові особи, які працювали в Міноборони і які були залучені до цих рішень, вже перебувають під слідством.
"За попередніми даними, такі компанії зірвали постачання ЗСУ по 23 контрактам, збитки, за попередніми даними, становлять понад півтора мільярда гривень", – зазначив Кліменков.
Контракти щодо постачання харчів
Крім того, афільована до родини Гринкевича компанія виграла один лот на постачання харчів військовим у двох областях, на відкритих торгах в системі ProZorro.
"Нам стало відомо, що ДБР арештувало майно та рахунки цього підприємця і це вже зміна істотних умов договору, тому Міноборони звернулось з офіційним запитом до ДБР про підтвердження даної інформації, аби мати змогу діяти, розірвати контракти, очікуємо на відповідь", – додав Кліменков.
Заступник міністра оборони запевнив, що військові будуть забезпечені харчами.
Що цьому передувало
- Колишні посадовці Міністерства оборони отримали нові підозри у корупційній схемі. Мова про ексзаступника оборонного відомства, колишнього керівника одного з Департаментів МО та колишнього начальника управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Їх викрили на розтраті майже 950 мільйонів гривень державних коштів.
- Наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що бізнесмен зі Львова намагався підкупити одного з керівників ДБР. Йдеться власне про Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів.
- 11 січня 2024 року стало відомо від ДБР про арешт майна сім'ї львівського бізнесмена та підконтрольних йому компаній.