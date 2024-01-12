Справа Гринкевичів: два посадовці Міноборони вже перебувають під слідством

Міністерство оборони проводить аудит всіх контрактів, у тому ж числі й з тими компаніями, які можуть бути дотичними до родини Гринкевичів. Наразі двоє посадовців оборонного відомства уже перебувають під слідством.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков у ефірі телемарафону. Зокрема, він уточнив, що попередньо злочинні схеми завдали збитків на суму понад півтора мільярда гривень.

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За словами Кліменкова, після аналізу контрактів виявилось, що, наприклад, договори на поставку військової форми були укладені ще на початку 2023 року за схемою прямих договорів і одноосібного прийняття рішень.

Водночас дві посадові особи, які працювали в Міноборони і які були залучені до цих рішень, вже перебувають під слідством.

"За попередніми даними, такі компанії зірвали постачання ЗСУ по 23 контрактам, збитки, за попередніми даними, становлять понад півтора мільярда гривень", – зазначив Кліменков.

Контракти щодо постачання харчів

Крім того, афільована до родини Гринкевича компанія виграла один лот на постачання харчів військовим у двох областях, на відкритих торгах в системі ProZorro.

"Нам стало відомо, що ДБР арештувало майно та рахунки цього підприємця і це вже зміна істотних умов договору, тому Міноборони звернулось з офіційним запитом до ДБР про підтвердження даної інформації, аби мати змогу діяти, розірвати контракти, очікуємо на відповідь", – додав Кліменков.

Заступник міністра оборони запевнив, що військові будуть забезпечені харчами.

Що цьому передувало

Колишні посадовці Міністерства оборони отримали нові підозри у корупційній схемі. Мова про ексзаступника оборонного відомства, колишнього керівника одного з Департаментів МО та колишнього начальника управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Їх викрили на розтраті майже 950 мільйонів гривень державних коштів.

Наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що бізнесмен зі Львова намагався підкупити одного з керівників ДБР. Йдеться власне про Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів .

. 11 січня 2024 року стало відомо від ДБР про арешт майна сім'ї львівського бізнесмена та підконтрольних йому компаній.

Гринкевич був одним з найбільших постачальників Міністерства оборони, допоки його не спіймали на хабарі слідчому.