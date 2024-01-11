Раніше у ДБР заявили, що перевірять посадовців Міноборони на причетність до оборудок львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

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Гринкевичу не повідомляли підозру

Радниця зауважила, що те, що статусу підозрюваного у Гринкевича зараз немає, не означає того, що його не буде надалі.

Це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного найближчими днями. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині,

– наголосила Сап'ян.

Довідка. Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич був одним із головних постачальників для Міністерства оборони України. Однак 29 грудня його затримали на хабарі у розмірі 500 тисяч доларів, які підприємець хотів дати слідчим ДБР, аби відкупитися від проваджень, які були відкриті проти нього. Відтоді з'являється дедалі більше корупційних деталей про діяльність бізнесмена та його родини.

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