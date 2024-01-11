За це йому може загрожувати до 8 років в'язниці, і це ще немає результатів розслідування ДБР та підозри про можливі "оборудки" із закупівлями для Міноборони. Редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов поділився думками з 24 Каналом щодо того, як будівельник Гринкевич став постачальником одягу для ЗСУ.

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Деталі оборудок компаній Гринкевича

Кілька місяців тому Державне бюро розслідувань почало вести слідство за фактом "оборудок із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ", які мав постачати Ігор Гринкевич. Підконтрольні компанії якого виграли 23 тендери на 1,5 мільярда гривень на постачання одягу в Міноборони.

Оборонні замовлення мали виконувати компанії, які раніше займалися будівництвом. Тобто вони не мали належних виробничих, складських та інших можливостей, щоб виготовляти та зберігати речі для потреб українських військових. Крім того, взагалі невідомо, як Гринкевич прийшов до Міністерства оборони.

"Це хороше запитання для допитів та перевірки на поліграфі всього Міністерства оборони часів Олексія Резнікова. Їх усіх вже давно потрібно було тягати по допитах, тому що не один Гринкевич був такий. Там такі неймовірні "рога й копита" з'являлися за цей час, що правоохоронці мали б арештувати половину складу колишнього Міноборони. Проте, на жаль, ми продовжуємо запитувати: "Як будівельна "кантора" залізла на постачання бронежилетів та харчів у Міноборони?". Хороше запитання до Резнікова", – підкреслив редактор сайту "Наші гроші".

Чи почалися "чистки"

За словами Ніколова, масштабні "чистки" у Міноборони почалися з приходом нового міністра оборони Рустема Умєрова. Він підійшов до цього спокійно й рухається "згори донизу": спочатку замінили заступників, зараз підходять до керівників департаментів та управлінь. Взагалі розформовується Департамент закупівель, який ними займався.

Цей процес іде точно. Я долучений до процесу фільтрації кандидатів – надаю інформацію про людей, які номінуються. Тобто виконуємо звичайну журналістську-розслідувальну роботу, допомагаючи порадами й розкриваючи тих чи інших кандидатів, які йдуть на ці посади,

– зазначив Юрій Ніколов.

Хто ще може бути причетним

Зрозуміло, що окрім львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича до корупційних "оборудок" можуть бути причетними колишні працівники Міноборони. Ба навіть, ексміністра оборони Олексія Резнікова можуть викликати на допит або вручити підозру.

Я не знаю, але сподіваюся, що так і буде. Оскільки міністр, який керував міністерством з найбільшим в історії України бюджетом, мовиться про порушення на десятки мільярди гривень, повинен бути в курсі і відповідати за дії його команди,

– зауважив Ніколов.

"Тим більше, що зараз у СІЗО перебуває його заступник В'ячеслав Шаповалов, якого Резніков привів за собою в Міністерство оборони. І от умовно, якщо він не знав, що витворяє його хороший товариш, це питання до його когнітивних здатностей, інтелектуальних якихось або реальна юридична історія", – додав редактор сайту "Наші гроші".

Важливо! 1 лютого 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення. Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

За даними слідства, до схеми причетні також двоє колишніх підлеглих фігуранта: ексочільник Департаменту держзакупівель Міноборони та колишній керівник Центрального управління матеріального забезпечення Збройних Сил України. Правоохоронці не розкривають імен фігурантів.

Організатори схеми уклали договір на постачання великої партії бронежилетів з однією зі східноєвропейських компаній, бенефіціарними власниками якої є громадяни Росії.

Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень. Для встановлення місцеперебування третього підозрюваного за місцем його проживання провели обшуки, розслідування продовжується.

Інші скандали

За словами Ніколова, від джерела в ДАСУ вдалося дізнатися, що СБУ шукає постачальника палива, яке Міноборони закупило за завищеною ціною. У листопаді – грудні 2022 року було підписано кілька контрактів на зимове та арктичне пальне за ціною 66 − 72 тисячі гривень за тону. Тобто 57 − 63 гривні за літр. Таких цін у той період не було на жодній автозаправці країни. Найдорожчі види дизелю коштували максимум до 55 гривень за літр.

За даними "Наших грошей" в Державній аудиторській службі, приватний постачальник у 2022 році через механізм "скруток" відразу вивів з обороту кошти, призначені для сплати податку назад державі. Служба безпеки України поки без успіху намагається знайти цього постачальника. Назва фірм та обсяги поставок – засекречені.

Також ДБР розслідує схему отримання хабарів на 170 мільйонів гривень від постачальника продовольства для ЗСУ групи компаній "Військсервіс-волонтер".

Організатором схеми Державне бюро розслідувань вважає начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського.

Він брав "відкати" за те, що дозволяв харчовим підрядникам постачати для Міноборони менше товарів, ніж їм платили. Умовно – привіз 100 кілограмів картоплі, а накладну підписують на 200 кілограмів. Матеріали цієї справи у судовому реєстрі відкрито висять кілька місяців, а цей полковник продовжує ходити на роботу, як нічого не було, його навіть ніхто не затримує та не оголошує підозру. Може він продовжує брати "відкати". Хто зна. У нас що завгодно може бути, бо правоохоронці не повною мірою виконують свої обов'язки,

– наголосив Юрій Ніколов.

Під час широкомасштабного вторгнення, з березня 2022 року й до червня 2023 року, кілька фірм отримували гроші від Міноборони. Далі кошти перераховували фірмі дружини Козловського "Еко трейд Україна" (113 мільйонів гривень), тестю (56 мільйонів гривень) і тещі (2 млн гривень). Загалом вдалось встановити перерахунок 172 мільйонів гривень.

Гроші, перераховані на фірми-фігуранти були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема 14 мільйонів гривень було знято особисто дружиною Козловського.

Що відомо про скандал із Гринкевичами