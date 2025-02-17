Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України, Національну поліцію та Офіс генерального прокурора.

До теми Теракти у ТЦК: у поліції розповіли, як російські спецслужби вербують українців для підривів

Що відомо про затримання підозрюваних у вибуху в Кам'янець-Подільському

У СБУ розповіли, що 2 чоловіки використали кур'єра із сервісу доставлення, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби Росії. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському кур'єр загинув на місці, а 8 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Упродовж доби після теракту "по гарячих слідах" було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв'язок з російською спецслужбою.

Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків. Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора,

– розповіли в Службі безпеки.