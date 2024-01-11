Наприкінці грудня стало відомо, що найбільшого постачальника Міноборони Ігоря Гринкевича затримали. Той пропонував посадовцю ДБР хабаря, аби повернути своє майно, вилучене у ході розслідування іншого відкритого провадження щодо нього.

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Пошук спільників Гринкевича

Речниця ДБР Татьяна Сапьян розповіла нові деталі зі справи Гринкевича. Так, за її словами, аналіз документів виявив, що компанії бізнесмена завищили вартість товарів для ЗСУ, які замовляло Міноборони.

Наразі відбувається перевірка причетності до махінацій колишніх і теперішніх посадовців Міноборони, тобто людей, які робили безпосередньо такі замовлення для підприємств Гринкеича, і відповідно тих, хто приймав замовлення, які виявилися за результами експертизи неякнісними.

Сапьян уточнила, що бізнесмен зараз перебуває у СІЗО, хоча має можливість внести заставу у кілька сотень мільйонів гривень. Якщо провина чоловіка буде доведена, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Справа Гринкевича: що відомо