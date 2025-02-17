Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. Цю інформацію журналістам підтвердили двоє американських чиновників.

До теми Президент Зеленський візьме участь у переговорах між Росією та США, – Трамп

Як США хочуть говорити з Україною та Росією

Офіційні особи США розповіли, що, окрім двосторонніх переговорів з Росією та Україною, американська сторона хоче також провести спільні переговори з обома країнами.

Це означає, що ми працюємо з Росією та Україною з однаковою вагою. Ми хочемо покласти край вбивствам і йти до міцного миру,

– сказав один із чиновників.

У суботу на Мюнхенській конференції спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог захистив перспективу взаємодії з Путіним у спробі досягти миру між Росією та Україною, сказавши: "Подобається вам це чи ні, ви повинні говорити з ворогами".

Келлог також сказав, що західні лідери повинні зробити більше, щоб посилити санкції проти Росії, додавши, що переговори про припинення війни можуть зосередитися на готовності Росії поступитися територією та націлитися на нафтові доходи Путіна.

Але деякі члени адміністрації президента США останніми днями, схоже, неохоче говорили про якісь конкретні поступки з боку Росії перед потенційними переговорами.

Відповідаючи на запитання, від чого Росія повинна відмовитися, щоб досягти угоди з Україною, Дональд Трамп відмовився назвати деталі.

Що стосується переговорів, то поки що рано говорити про те, що буде. Можливо, Росія багато у чому поступиться, можливо, ні, все залежить від того, що станеться,

– сказав він на пресконференції разом із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

До слова, американська та російська сторона можуть провести переговори у Саудівській Аравії вже у вівторок, 18 лютого. Ця зустріч відбудеться без участі України.