Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News. Зауважмо, що ЗМІ писали навіть про ймовірність зустрічі Трампа і Путіна вже до кінця лютого.

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Що відомо про переговори України, Росії та США

Дональд Трамп заявив, що Путін хоче швидко закінчити війну. Президент США зазначив, його зустріч із російським диктатором може відбутися "дуже скоро".

Я бачу, що Путін хоче зупинити бойові дії в Україні,

– сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що Володимир Зеленський буде залучений до переговорів між Росією та США. Зазначимо, що коли конкретно це має відбутися він не назвав.

За словами американського президента, якби Путін не хотів переговорів, це "була б велика проблема" для США – але він буцімто прагне закінчити війну.

До слова, за данними видання Newsweek переговори між американською та російською стороною розпочнуться вже цього тижня у Саудівській Аравії. Слідом за цим, ймовірно, відбудеться і зустріч Трампа з Путіним.

В Офісі президента вже заявили, що інформація у ЗМІ про участь Києва у зустрічі з росіянами є фейком. Там наголосили, що візит Зеленського у Саудівську Аравію не пов'язаний з тристоронніми переговорами.