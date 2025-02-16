За словами держсекретаря Марко Рубіо, переговори між делегаціями країн покажуть, чи справді очільник Кремля налаштований на мир. Раніше Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти саміт Трампа і Путіна, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також Я прийму угоду, яку ухвалили без нас, якщо Путін буде у в'язниці, а ми у НАТО, – Зеленський

Що відомо

Як повідомляє видання, російські та американські переговорники на майбутніх перемовинах узгодять деталі зустрічі Трампа і Путіна, яка може відбутися до кінця лютого.

Зазначається, що Саудівська Аравія ініціювала зустріч, запросивши сторони зі США, України та Росії зібратися в Ер-Ріяді, щоб обговорити, як покласти край війні.

В Офісі президента вже заявили, що інформація у ЗМІ про участь Києва у зустрічі з росіянами є фейком. Там наголосили, що візит Зеленського у Саудівську Аравію не пов'язаний з тристороннями переговорами.

Нагадаємо, що 12 лютого Дональд Трамп провів телефонну розмову із Путіним. За словами очільника США, російський диктатор висловив зацікавленість у тому, аби зупинити війну. Володимир Зеленський сказав, що він невдовлений, що Трамп подзвонив спершу Путіну, а потім йому. Однак, президент наголосив, що набагато небезпечнішим буде, якщо Трамп зустрінеться з Путіним раніше за нього. Глава держави вважає, що США та Україна спочатку мають напрацювати спільне бачення того, як зупинити російську агресію, а потім вже вести бесіди з окупантами.