15 лютого стало відомо, що представники команди Трампа вже вирушили до Саудівської Аравії на зустріч з росіянами. Відомо, що американську сторону представлятимуть спецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф, радник з національної безпеки Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Скоро стане ясно, чого хоче Путін

Марко Рубіо підтвердив, що полетить до Саудівської Аравії з Єрусалиму, де проводив переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

У коментарі журналістам посадовець заявив, що адміністрація Трампа передусім розглядає зустріч із росіянами як можливість побачити їх готовність до переговорів. За словами Рубіо, "найближчі кілька днів" покажуть, чи серйозно Путін налаштований на мир.

15 лютого Рубіо провів телефонну розмову із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони підтвердили готовність до "відновлення взаємоповажного міждержавного діалогу Росії та США".

До слова, в Офісі президента спростували повідомлення у ЗМІ, що, мовляв, на зустрічі у Саудівській Аравії будуть присутні українські переговорники.

Нагадаємо, що 12 лютого Трамп провів із Путіним телефонну розмову. За підсумками бесіди з диктатором, очільник США заявив, що той, буцімто, прагне завершення війни і дуже "переживає" через людські втрати.